Легендарный хит Магомаева люди могли и не услышать: его запретили по одной нелепой причине

Хит Муслима Магомаева «Лучший город Земли» стал его первой совместной работой с Арно Бабаджаняном. Слова написал Леонид Дербенев. Песня быстро разлетелась по СССР и стала если не гимном, то настоящей одой столице. Бабаджанян тогда был вдохновлен творчеством Адриано Челентано, и это нашло отклик в «Лучшем городе Земли».

Когда композиция впервые прозвучала на радио, она вызывала такой фурор, что на нее обратили внимание первые лица. Заинтересовался «Лучшим городом Земли» сам Никита Сергеевич Хрущев. Правда, песня ему совершенно не понравилась. Генсек был уверен: песню о Москве нельзя исполнять как фривольный твист.

Решение было молниеносным — хит сняли со всех радиостанций и запретили исполнять. Помогло настоящее чудо. Почти сразу после запрета Хрущев ушел в отставку, и «Лучший город Земли» вернулся в эфир.