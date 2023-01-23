Легендарный астронавт женился в 93 года: ахнете, увидев его избранницу (фото)

Американский космонавт Базз Олдрин уже давно носит статус живой легенды. Он вошел в историю как второй в мире человек, ступивший на поверхность Луны. Недавно в жизни Олдрина состоялось знаменательное событие — Базз женился в четвертый раз в своей жизни. Торжество было приурочено к 93-летию космонавта.

Избранницей Олдрина стала его давняя подруга Анна Фаур, которая моложе на 30 лет. Молодожены признались, что в день свадьбы они были взволнованы как подростки и не скрывали своих эмоций.

Фаур уже много лет работает вице-президентом компании Buzz Aldrin Ventures, которая принадлежит Олдрину. Также Анна получила докторскую степень по направлению «Химическое машиностроение». Кроме того, Фаур — невероятная красавица и эффектная женщина.

Олдрин в 1969 году вместе с Нилом Армстронгом совершил первую в истории человечества высадку на поверхность Луны. Однако после этого оглушительного успеха в его жизни настали трудные времена: у Базза началась депрессия, и он пристрастился к алкогольным напиткам. К счастью, ему удалось полностью победить недуг и избавиться от вредной привычки. Счастливой новостью о торжестве Базз Олдрин поделился в своих социальных сетях.