Легендарные котлеты за 11 копеек: не поверите, в чем секрет любимого советского блюда

Одним из главных хитов общественного питания в СССР стали котлеты за 11 копеек. И рабочие заводов, и ученые выстраивались за ними в очередь, но мало кто догадывался, в чем же секрет этого популярного блюда.

Дело в том, что фарш для котлет делали из свинины. К жирному мясу добавляли лук и яйцо, как и во многих других рецептах. А главным ингредиентом шел серый или черный хлеб. Как писали кулинары, всю смесь нужно было смешать. Хлеба же добавить в пропорции 6 к 4, где мяса была большая часть. После этого массе нужно было придать продолговатую форму и запекать в черных сухарях при температуре 200 градусов. И подавать вместе с красным соусом, который прекрасно дополнял блюдо.

Именно благодаря хлебу и сухарям получался такой насыщенный вкус. И необычный ингредиент делал блюдо весьма дешевым, что также добавляло популярности котлетам, не терявшим популярности десятки лет.