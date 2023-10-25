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Легендарные котлеты за 11 копеек: не поверите, в чем секрет любимого советского блюда

25 октября 2023 08:15
Легендарные котлеты за 11 копеек: не поверите, в чем секрет любимого советского блюда

Повторить его дома не составит труда.

Одним из главных хитов общественного питания в СССР стали котлеты за 11 копеек. И рабочие заводов, и ученые выстраивались за ними в очередь, но мало кто догадывался, в чем же секрет этого популярного блюда.

Дело в том, что фарш для котлет делали из свинины. К жирному мясу добавляли лук и яйцо, как и во многих других рецептах. А главным ингредиентом шел серый или черный хлеб. Как писали кулинары, всю смесь нужно было смешать. Хлеба же добавить в пропорции 6 к 4, где мяса была большая часть. После этого массе нужно было придать продолговатую форму и запекать в черных сухарях при температуре 200 градусов. И подавать вместе с красным соусом, который прекрасно дополнял блюдо.

Именно благодаря хлебу и сухарям получался такой насыщенный вкус. И необычный ингредиент делал блюдо весьма дешевым, что также добавляло популярности котлетам, не терявшим популярности десятки лет.

Фото: Кадр из фильма «Вокзал для двоих» (1982)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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