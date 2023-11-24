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Киноафиша Статьи Легендарную закуску из СССР почему-то забыли: идеальный вариант для новогоднего корпоратива

Легендарную закуску из СССР почему-то забыли: идеальный вариант для новогоднего корпоратива

24 ноября 2023 14:15
Легендарную закуску из СССР почему-то забыли: идеальный вариант для новогоднего корпоратива

Займет всего 10 минут.

Близится пора праздничных вечеринок и корпоративов. Многие уже задумываются о выборе наряда, ищут различные конкурсы и развлечения. Самое время обратиться к интересным новогодним рецептам. Так как на мероприятиях с коллегами не до разносолов, попробуйте приготовить эту простую закуску.

Советский хит 70-х, который обожали все студенты. Называется ностальгическое блюдо «Пыжи». Понадобятся шесть куриных яиц, чайная ложка уксуса, соль и молотый перец по вкусу. Для начала отварите яйца, затем поместите их в холодную воду, очистите от скорлупы и разрежьте на две части.

Из получившихся половинок необходимо вынуть желток и сложить его в отдельную емкость. К желткам добавьте уксус, соль и перец. Затем положите желтки обратно и смело подавайте закуску на стол. В некоторых вариациях рецепта в блюдо добавляют кусочек селедки.

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967)
Алла Новикова
Алла Новикова
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