Легендарному «Крокодилу» Данди 83: на него больно смотреть (фото)

Пол Хоган попал в мир кино благодаря чувству юмора и харизме. До 32 лет он был обычным австралийцем. Но ему захотелось немного разыграть заносчивых членов жюри местного шоу талантов. Зрители были поражены смелыми и едкими шутками мужчины, поэтому в скором времени он вёл собственную передачу на телевидении.

Однако сердце юмориста желало большего, и он сам разработал сценарий к фильму «Данди по прозвищу “Крокодил”». Комедия оказалась успешна в прокате, а главную роль в ней сыграл сам Пол Хоган. Образ самоуверенного охотника принёс актёру любовь поклонниц, которые считали его настоящим секс-символом.

Но если в 90-е годы австралиец блистал на экране и за его пределами, то сегодня в его карьере наступило затишье. Мужчина сильно постарел, превратившись из красавца в обычного старика с редкими седыми волосами и усталым взглядом.