Легендарное прощание с шехзаде: что не показали в «Великолепном веке»

Резкий отказ Мерьем Узерли от дальнейших съемок в «Великолепном веке» привел к тому, что создателям в срочном порядке пришлось решать несколько задач: найти замену, оттянуть время по сюжету и правильно представить новую Хюррем.

Из-за этого смерть Мехмеда прошла для героев сериала и зрителей незамеченной, а ведь в сериале делали упор на то, что Сулейман считает его своим любимцем и приемником. Не случись скандала с Узерли, поклонники могли бы увидеть легендарное прощание с шехзаде.

Именно таким оно было в реальной жизни. По историческим данным, поминальные молитвы проводили по всей империи, в Ускюдаре откуда перевозили гроб с покойным собралась огромная толпа, на протяжении трех дней лавки торговцев были закрыты, но людей бесплатно кормили, а бедным раздавали милостыню.

Султан не позволял предать тело сына земле на протяжении нескольких дней, оплакивая наследника. Сорок дней он носил траурные одежды и присутствовал на молитвах, хотя по традиции этот срок не должен был превышать трех суток.

Так и не примирившийся с гибелью Мехмеда Сулейман даже установил над его гробом трон — так он подчеркнул особый статус своего сына, который должен был взойти на престол после него.