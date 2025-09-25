«Легендарное кино, сейчас такого не делают»: этот сериал с рейтингом 8.7 был самым длинным в СССР — просмотр займет 1326 минут

Современные зрители от него до сих пор в восторге.

В Советском Союзе сериалов снимали не так много, как сейчас, но среди них был один, который стал настоящей эпохальной работой телевидения. Этот сериал отличался не только масштабом, но и временем, которое требовалось, чтобы его полностью посмотреть.

Самым длительным телепроектом того времени стал сериал «Вечный зов», созданный режиссёрами Владимиром Краснопольским и Валерием Усковым. Всего 19 серий, на просмотр которых потребуется 1326 минут, то есть больше 22 часов настоящей драмы и жизни советской деревни.

У сериала была непростая судьба

Поклонникам, следившим за судьбой братьев Савельевых и их односельчан, пришлось запастись терпением. Первые шесть серий вышли в июне 1976 года и завершились тем, что Иван и Агата Савельевы вступили в колхоз.

Дальнейшее развитие истории, охватывающее начало Великой Отечественной войны, задержали из-за недовольства цензуры: критиковали образ партократа Полипова, сыгранного Юрием Смирновым, и поднятые вопросы о репрессиях. Полностью первые 12 серий первой части зрители увидели только в 1978 году.

Успех сериала вдохновил создателей и руководство «Мосфильма» на вторую часть, охватывающую события с 1941 по 1961 годы. Все семь серий вышли в 1984 году, но часть материала была сокращена и изменена из-за цензуры. Например, термин «штрафной батальон» заменили на «ударный».

В конце 1990-х годов режиссёры смонтировали новую версию сериала, добавив вырезанные сцены. Эта адаптированная версия уже состояла из 27 эпизодов вместо 19 и соответствовала современным телевизионным стандартам.

Восприятие зрителей

На Кинопоиске рейтинг сериала держится на высоком уровне — 8.7, а отзывы показывают, что «Вечный зов» до сих пор трогает и впечатляет:

«Легендарное кино, на всю жизнь, сейчас такого не делают»,

«Удивительный сериал. Могу смотреть постоянно и переживать за героев. А какой состав артистов замечательный»,

«Весь фильм как действительность. Не видно грани. Сейчас, если фильм про деревню, то персонажей обязательно обувают в резиновые сапоги. Здесь же всё настоящие, живые люди».

Сериал «Вечный зов» доказал: настоящая драма, глубокие персонажи и историческая достоверность делают проект вечным. Даже спустя десятилетия зрители продолжают ценить сериал за его реализм, масштаб и эмоции, которые он вызывает.

