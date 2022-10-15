Легендарная встреча Штирлица с женой из «17 мгновений весны» могла не состояться: и вот почему

Советский шедевр «17 мгновений весны» сняла режиссер Татьяна Лиознова. Многим до сих пор кажется удивительным, как женщина смогла срежиссировать фильм о суровом разведчике, но Лиознова была мастером своего дела – и всегда знала, когда добавить напряжения, а когда сентиментальности.

Татьяна Лиознова долго спорила со сценаристом Юлианом Семеновым насчет немой сцены встречи Штирлица с его женой после 15-летней разлуки.

Семенов считал эпизод глупым и приторным, но Лиознова настояла на своем и не прогадала. Сцена получилась невероятно сильной и стала классикой кино. После премьеры «17 мгновений весны» Лиознова получала пачки писем с восторженными отзывами. Несколько лет она ничего не снимала, зная, какую высокую планку задала своим фильмом.