Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить

Вторая часть «Терминатора» подарила зрителям один из самых напряженных эпизодов в истории кино — погоню Джона Коннора и Т-1000. Подросток на маленьком байке мчится через ливневку, а за ним в буквальном смысле катится стальная махина — грузовик с жидким убийцей за рулем.

Даже «Гриффины» не удержались и высмеяли эту сцену. Но если взглянуть на нее не как зритель, а как человек, знакомый с техникой, все выглядит куда интереснее.

Что у героев под капотом

Джон удирает вовсе не на дохлом мопеде, а на Honda XR 100R — легком кроссовом мотоцикле с 9 лошадиными силами. Для подростка это серьезный аппарат: быстрый старт, приличная динамика, а главное — высокая маневренность.

А вот противостоит ему Freightliner FLA-9664, классический американский тягач 80-х годов. Машина мощная, но медлительная: чтобы разогнаться до нормальных скоростей, ей требуется время и длинная прямая дорога.

Шансы Коннора

Если сравнивать «лоб в лоб», то у Джона преимущество в двух аспектах:

Ускорение. Кроссовый байк создан для резких стартов и прыжков. Он легко обходит грузовик на коротких дистанциях.

Маневренность. Уходить в поворот, лавировать между препятствиями и резко менять траекторию — конек легкой Honda. Для тягача это смертельно неудобно.

Да, на идеально прямом и пустом шоссе тяжелый грузовик, раскочегарившись до 100–120 км/ч, мог бы догнать мотоцикл. Но в реальной обстановке — с поворотами, опорами мостов и мусором в ливневке — шансов у Т-1000 почти не было.

Арни все же понадобился

По законам жанра в решающий момент вмешивается Т-800 на «Харлее». Именно он вытаскивает Джона и эффектно крушит грузовик. Но даже если убрать из сцены Арнольда, у Коннора были реальные возможности вывернуться.

Грамотное использование рельефа позволяли подростку держать дистанцию и дожидаться момента, когда Т-1000 неизбежно «вляпается» в очередное препятствие.

Сцена осталась культовой именно благодаря драматизму и накалу. Но в сухом техническом разборе Джон Коннор выглядел не таким уж беспомощным. У него действительно были шансы — и, возможно, даже без помощи Арни он сумел бы уйти.

Ранее мы писали: Хейтеры Тома Круза, лица к осмотру: самый безумный трюк из фильма «Миссия невыполнима» впервые повторили