Легенда советской столовой: этот вкуснейший суп зря перестали готовить

Советские столовые старались удивить граждан страны вкусными и изобретательными блюдами. И если некоторые из них до сих пор можно увидеть в кафе по всей России, то некоторые рецепты оказались забыты.

К числу блюд, ушедших вместе с советской эпохой, можно отнести суп «Крестьянский». Рецепт в течение многих лет пользовался популярностью, а для его приготовления требуется всего несколько ингредиентов. Так, в первую очередь необходимо очистить картофель и поставить воду на огонь. После закипания нужно добавить картошку, нарезанную кубиками, а также специи: перец, лавровый лист, укроп и петрушку. Следующий этап: обжарка смеси белого лука и моркови, которые также необходимо добавить в бульон. А уже в конце — рисовые хлопья и стручковую фасоль.

Готовый суп довольно сытный и отличается насыщенным вкусом. Несмотря на отсутствие мяса или рыбы, он станет прекрасным дополнением к любому столу и непременно полюбится всем гостям.