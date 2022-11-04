Легенда латинских сериалов описала СССР одним словом: русские будут польщены

Мария Роса Галло известна российскому зрителю по множеству латиноамериканских сериалов. Ее роли можно было увидеть в «Цыганке», «Черной жемчужине» и других шоу, которые с упоением смотрели по всему миру. Как оказалось, прославленную артистку с Советским Союзом связывает не только любовь поклонников.

Так, настоящей страстью знаменитости был театр. Она служила в труппах и в Италии, и в Аргентине и регулярно отправлялась на гастроли. Однажды ей удалось отправиться в СССР, чтобы представить одну из постановок. И это путешествие перевернуло ее жизнь.

Как признавалась сама Мария, она не ожидала, насколько отзывчивыми и преданными окажутся советские любители театра. На каждый спектакль они приходили с букетами цветов, чего она не встречала на других сценах. Также она высоко оценила и архитектуру, а в особенности Красную площадь, по которой гуляла несколько часов.

«Восторг», — именно так описала свою поездку знаменитость.

После этого артистке больше не удалось побывать в полюбившейся стране. Она продолжила активную работу у себя на родине в Аргентине и сконцентрировалась преимущественно на сериалах. Скончалась Мария Роса Галло в 2004 году в возрасте 78 лет.