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Киноафиша Статьи Легенда «Аншлага» пожаловалась на копеечную пенсию: вот сколько она получает

Легенда «Аншлага» пожаловалась на копеечную пенсию: вот сколько она получает

2 августа 2022 17:50
Легенда «Аншлага» пожаловалась на копеечную пенсию: вот сколько она получает

Знаменитость едва сводит концы с концами.

Регина Дубовицкая рассказала, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей. Знаменитость не скрывает, что едва ли смогла бы прожить на эти деньги в столице. Как оказалось, ведущая «Аншлага» не имеет в послужном списке званий и государственных наград. Из-за этого ее официальные выплаты рассчитываются без дополнительных начислений и составляют примерно 16 тысяч рублей. По словам Дубовицкой, она не догадывается, как можно выжить на такую сумму в Москве.

«Видимо, я недостаточно знаменита...» — цитирует слова артистки портал «Комсомольская правда».

При этом 73-летняя Дубовицкая не скрывает, что после выхода на пенсию продолжала работать и не собиралась наслаждаться отдыхом. Однако в последнее время знаменитость столкнулась со сложностями: концерты «Аншлага», где она является бессменной ведущей, отменяются из-за пандемии коронавируса. В итоге актриса остается без дополнительного заработка уже несколько лет и в ближайшее время никаких выступлений у нее не планируется.

Фото: Кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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