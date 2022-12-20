Легче легкого: секрет вечной молодости Николь Кидман теперь доступен каждой россиянке

Николь Кидман не собирается покидать ряды первых красоток Голливуда. В свои 55 лет артистка выглядит великолепно, чем провоцирует слухи о пластике.

Звезда экрана не спешит вдаваться в подробности относительно своих визитов к пластическому хирургу. Актриса пошла дальше и раскрыла секрет вечной молодости. Оказалось, что он доступен каждой россиянке.

Кидман рассказала корреспондентам журналов Harper’s Bazaar и Allure, какой косметикой пользуется, чтобы ее кожа и дальше оставалась идеально фарфоровой. По признанию знаменитости, не проходит ни дня, чтобы она не воспользовалась солнцезащитным кремом с SPF 100+.

Также актриса не скрывает, что при выборе средств для лица отдает предпочтение люксовым брендам, но пользуется она не только ими. Кидман умело совмещает крема премиум-класса и масс-маркета, добиваясь тем самым потрясающего результата.