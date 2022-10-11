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Киноафиша Статьи Лег под нож хирурга: вы вряд ли узнаете оскандалившегося «итальянца» из «Дома-2»

Лег под нож хирурга: вы вряд ли узнаете оскандалившегося «итальянца» из «Дома-2»

11 октября 2022 20:15
Лег под нож хирурга: вы вряд ли узнаете оскандалившегося «итальянца» из «Дома-2»

Знаменитости пришлось пойти на кардинальные меры.

Алессандро Матераццо решился на отчаянный шаг. Экс-участник шоу «Дом-2», известный скандальными выходками, был недоволен собственной внешностью, а потому захотел кардинально ее изменить.

Без помощи пластических хирургов не обошлось. «Итальянский жеребец», который уже давно обосновался в Майами, нашел специалистов, которые согласились провести ему операцию длительностью семь часов. В ходе этого хирургического вмешательства лицо знаменитости было полностью «переделано». Лег под нож хирурга: вы вряд ли узнаете оскандалившегося «итальянца» из «Дома-2»

«Вы меня не узнаете! Вас ждет новый Алессандро Матераццо», — заявил бывший участник телестройки в беседе с порталом Dom2Life.

Отметим, что Матераццо также уделяет много внимания своей физической форме. Он регулярно посещает спортзал, что дает свои плоды. В социальных сетях Алессандро публикует фото с новой возлюбленной, на которых демонстрирует подтянутое тело и накачанные мышцы.

Фото: Кадр из шоу «Дом-2», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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