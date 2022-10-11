Лег под нож хирурга: вы вряд ли узнаете оскандалившегося «итальянца» из «Дома-2»

Алессандро Матераццо решился на отчаянный шаг. Экс-участник шоу «Дом-2», известный скандальными выходками, был недоволен собственной внешностью, а потому захотел кардинально ее изменить.

Без помощи пластических хирургов не обошлось. «Итальянский жеребец», который уже давно обосновался в Майами, нашел специалистов, которые согласились провести ему операцию длительностью семь часов. В ходе этого хирургического вмешательства лицо знаменитости было полностью «переделано».

«Вы меня не узнаете! Вас ждет новый Алессандро Матераццо», — заявил бывший участник телестройки в беседе с порталом Dom2Life.

Отметим, что Матераццо также уделяет много внимания своей физической форме. Он регулярно посещает спортзал, что дает свои плоды. В социальных сетях Алессандро публикует фото с новой возлюбленной, на которых демонстрирует подтянутое тело и накачанные мышцы.