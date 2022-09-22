«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван

Многие с нетерпением ждут продолжения шоу «Ледниковый период». Поклонники хотят увидеть воссоединение такой яркой пары, как Даня Милохин и Евгения Медведева. Именно они удостоились приза зрительских симпатий в прошлом сезоне.

Теперь же в Сети заговорили о том, что ледовое шоу оказалось под угрозой срыва. Виновным оказался Милохин. Вместо того чтобы отправиться на тренировки, блогер покинул Россию и улетел в Дубай.

Об этом он сообщил фанатам в своем Telegram-канале. Звезда социальных сетей опубликовал видео, в кадрах которого беззаботно проводит время, катаясь не на коньках, а на роликах.

При этом музыкант и словом не обмолвился о том, собирается ли возвращаться на каток ледового дворца, чтобы продолжить тренировки. Между тем интернет-пользователи предполагают, что без Дани проект потеряет немало зрителей, а его рейтинги непременно упадут.