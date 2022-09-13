«Ледниковый период» под угрозой: Даню Милохина вывели на чистую воду

Зрители с нетерпением ждут продолжения шоу «Ледниковый период», в котором примут участие звезды прошлых сезонов. Ранее сообщалось, что в рамках проекта вновь засветится блогер Даня Милохин, причем выступать он будет с той же партнершей — известной фигуристкой Евгенией Медведевой.

В прошлом сезоне именно эта пара больше всего полюбилась публике и в итоге получила приз зрительских симпатий. Поклонники надеялись, что в этот раз знаменитостям точно удастся одержать победу и занять свое место на пьедестале. Но теперь выяснилось, что участие звезды соцсетей в проекте оказалось под угрозой.

На чистую воду Милохина вывела коллега по цеху — блогер Маруся Климова. В интервью изданию Forbes она поведала, что музыкант в ближайшее время намерен покинуть Россию, поэтому оформляет визу. Отметим, что блогер пока никак не комментировал информацию о том, что съемкам в ледовом шоу предпочел отъезд за границу.