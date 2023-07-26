Леди и джентльмен: дети из сериала «Кто в доме хозяин?» уже не те сорванцы, что раньше

Ярослав Гарнаев и Дарья Бондаренко прославились на всю страну благодаря ситкому «Кто в доме хозяин?», первая серия которого вышла на экраны в 2006 году. В комедийном сериале они исполнили роли детей главных героев, а после решили связать свою жизнь с актерской профессией.

Так, Дарья окончила ГИТИС и служит в театре на Малой Бронной. Девушка оказалась весьма востребована в профессии: уже к окончанию школы она могла похвастаться ролью в «Барвихе». Как отмечают поклонники, Дарья заметно изменилась за прошедшие годы, стала настоящей леди, в ней больше не узнать деловую Веронику Воронину.

Прошедшие годы сказались и на Ярославе Гарнаеве. В кадре юноша красовался длинными волосами, от которых избавился после съемок. Ярослав значительно возмужал, отрастил густую щетину. Как и Дарья, он решил стать артистом и поступил в ГИТИС. А одной из последних его работ стал сериал «Крымская сакура».