«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT

29 сентября 2025 17:09
С каждой серией все мрачнее — и тем сильнее притягивает.

10 сентября на Netflix вышел мини-сериал «Мертвые девушки» («Las muertas»), и уже через несколько дней он успел вызвать настоящий фурор. Критики поставили ему безупречные 100% свежести на Rotten Tomatoes, а зрители называют его одним из самых захватывающих проектов года для любителей триллеров о серийных убийцах.

Сюжет основан на романе Хорхе Ибаргуэнгойтиа и реальных событиях в Мексике 1960-х. В центре — сестры Баладро, которые начали с управления публичными домами, а в итоге стали одними из самых жестоких серийных убийц в истории страны.

Но это не просто криминальная реконструкция — создатели показывают социальный и политический фон, благодаря которому столь чудовищные преступления оставались незамеченными годами.

За что сериал получил овации

Особая интрига сериала — нелинейное повествование. События разных временных линий переплетаются, создавая эффект головоломки. Такой прием усиливает драматизм и превращает каждую из шести серий в отдельное произведение — почти как короткий фильм.

При этом «Мертвые девушки» не погружают зрителя в беспросветный мрак: здесь есть элементы черной комедии, которые делают историю еще более жуткой и одновременно увлекательной.

Важный акцент сделан не на преступницах, а на их жертвах. Это придает истории особую этическую глубину и превращает сериал в болезненное, но честное исследование того, как целые системы — социальные, правовые, политические — могли поощрять безнаказанность.

Леденящий душу шедевр, потому что он превращает гротескную реальность в едкую сатиру, в равной степени сочетающую ужас и смех, — говорят зрители.

Мини-сериал состоит всего из 6 эпизодов, так что его можно посмотреть за один вечер. А Netflix снова доказал, что умеет снимать хиты про темную сторону человеческой природы — и этот проект уже сравнивают с лучшими сериалами о маньяках и преступлениях последних лет.

Ранее мы писали: Трагедии, заговоры и любовь: 5 лучших дорам 2025-го с высочайшими рейтингами — №1 взлетел выше 9 баллов

Фото: Кадры из сериала «Мертвые девушки»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
