Леденящее душу зрелище: вы не узнаете ту самую девочку из жуткого фильма «Звонок»

В 12 лет актриса Дэйви Чейз сыграла пугающую девочку Самару Морган в культовом фильме ужасов «Звонок». Самара прятала лицо за длинными черными волосами и убивала жертв силой мысли. Но в жизни Чейз оказалась не такой пугающей, как на экране, ведь 32-летняя актриса – настоящая красотка.

В отличие от ее героини, у Дэйви Чейз светлые волосы и милая улыбка.

Актриса дебютировала в кино, сыграв сериале «Сабрина — маленькая ведьма», а позже засветилась в «Зачарованных». Но несмотря на удачный старт, Чейз так и не построила большой карьеры в кино. Из ее скромной фильмографии можно выделить сериалы «Большая любовь» и «Без следа», фильмы «С. Дарко» и «Желтый». Также Дэйви Чейз озвучила Лило в серии мультфильмов «Лило и Стич». О личной жизни девушки ничего неизвестно.