Леденящее душу проклятие: какой секрет хранит музей в маленьком американском городке

После этой истории фильм становится еще более пугающим.

Триллер «Кукла» заслуженно считается одним из лучших представителей жанра ужасов. А запутанный сюжет и неожиданная развязка держат людей в напряжении во время всего просмотра.

«Обычная игрушка начинает казаться чрезвычайно зловещей», «Это был первый фильм ужасов, который меня испугал», — отметили зрители.

Но больше всего удивило то, что в основу сценария легла реальная история семьи Отто. У этих жестоких людей было ужасное отношение к домашней прислуге. И однажды работник подарил маленькому Роберту странную и, кажется, проклятую куклу, которая буквально заколдовала своего хозяина.

Мальчик проводил с ней уйму времени и даже разговаривал. А когда-то его тетя даже посоветовала уничтожить игрушку, вызывающую странную привязанность. Но женщина прожила после этого всего день.

В зрелом возрасте Роберт вернулся в дом родителей и снова стал общаться со своим неживым другом. Однако сейчас эта пугающая вещь находится в музее маленького американского города Ки-Уэст и теперь наводит ужас на его работников.