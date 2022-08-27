Леденящее душу проклятье: этих актрис СССР с трагической судьбой объединяла одна роль

В истории кинематографа существует множество сюжетов, которые режиссеры не хотят снимать из-за мистических происшествий, приключившихся с их предшественниками. Теперь в копилку подобных опасностей можно отнести и роль сказочной Снегурочки. Ведь сразу для нескольких актрис, сыгравших этого персонажа, все закончилось плохо.

Евгения Филонова, снявшаяся в фильме «Снегурочка» 1968 года, была рада, когда ей предложили эту роль. Девушка из небогатой семьи искала любую возможность выбраться на экраны, и режиссер Павел Кадочников реализовал ее мечту. Сам фильм получил прекрасные отзывы, но, вопреки зрительской любви, другие роли актрисе больше не предлагали. Более того, после премьеры у девушки начались проблемы в театре, где она работала. Роли стали отдавать конкурентам, и Евгении пришлось играть на детских елках, конечно же, исполняя ту самую внучку зимнего волшебника. Вскоре после этого Филонову бросил муж, и параллельно у нее обнаружили рак молочной железы. Вылечить актрису не удалось: 30 декабря, когда вся страна готовилась к празднику, а по улице ходили другие переодетые в Снегурочку актрисы, она скончалась.

Трагическая судьба ждала и Наталью Богунову, ставшую знаменитой после фильма «Большая перемена». До того как сняться в этой картине, она поучаствовала в менее известном фильме «Весенняя сказка» 1971 года, где исполнила роль Снегурочки. Примечательны ее последние слова в этой ленте: «Люблю и таю». Фраза стала пророческой, ведь словно бы «таять» начал рассудок актрисы: ей диагностировали шизофрению, и в возрасте 65 лет она умерла, так и не сыграв новых больших ролей.

В фильме «Новогодние приключения Маши и Вити» тоже была одна известная советская Снегурочка Ирина Борисова, которую по сюжету украл Кощей Бессмертный. Режиссеры всегда отмечали талант перевоплощения у артистки, ведь до появления в сказке она с большим успехом играла в нескольких успешных лентах. Но после выхода «Новогодних приключений» девушка вышла замуж и внезапно захотела стать юристом, а не играть в кино. Коллеги с подозрением отнеслись к такому решению и намекали, что дело не в собственных желаниях, а в ревности новоиспеченного супруга.

Еще одна исполнительница Снегурочки Светлана Орлова, которая появилась в фильме «Ледяная внучка». После выхода картины она вышла замуж, забеременела и взяла паузу от кино. А вскоре муж Орловой умер всего за пару месяцев до рождения их ребенка. Чтобы прокормить семью ей пришлось действовать быстро, ведь времени бегать на пробы не было. Светлана открыла класс по спортивной аэробике: к счастью, у нее было танцевальное образование. Но на экранах после этого ее можно было увидеть только в исполнении эпизодических персонажей.