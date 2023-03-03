Леденящее душу место: почему этот водоем американцы обходят стороной

В 1609 году французский первооткрыватель Самюэль де Шамплен в путешествии по одному из озер, расположенному на границе территорий абенаков и могавков, наткнулся на странное существо. Огромный монстр длиной в полтора метра с серебристой чешуей, которая неподвластна ни одному клинку, и мощными челюстями не на шутку испугал мореплавателя. Что он увидел?

Коренные племена, проживающие в окрестностях озера, которое назвали по имени француза — Шамплейн, подтвердили, что видели чудище и окрестили его Чауса-ру. С тех пор люди видели загадочное животное не менее 300 раз, с течением времени начали появляться фото- и видеосвидетельства. С точностью определить по ним происхождение монстра или его принадлежность к конкретному классу животных не удалось.

Специалист по изучению динозавров Рой Маккал выдвинул версию о том, что таинственное существо — это базилозавр, предок современных китов. В пользу догадки может говорить то, что в какой-то момент из озера исчезли некоторые виды рыб.

Шамп — так называют чудище сегодня — стал не только героем множества легенд, но и кинозвездой. Режиссер Ричард Росси заканчивает работу над фильмом «Люси и озерный монстр». Он расскажет историю 9-летней девочки-сироты и ее дедушки, которые отправляются на поиски загадочного чудища, живущего в озере Шамплейн.