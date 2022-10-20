Лечила рак руками на глазах ученых: этот экстрасенс подняла на уши весь СССР

Имя Джуны Давиташвили в конце прошлого столетия было известно едва ли не каждому жителю СССР. Она единственный человек в истории страны, чьи экстрасенсорные способности были официально изучены и доказаны лучшими светилами советской науки. К ее помощи прибегали Леонид Брежнев и Борис Ельцин, Роберт Де Ниро и Андрей Тарковский.

Евгения Сардис (именно так знаменитую целительницу звали на самом деле) еще в детстве упала в глубокий колодец, откуда ее достали только через полчаса. Именно после этого случая она поняла, что ей подвластно предсказание будущего и излечение людей от множества болезней.

А в конце семидесятых в Тбилиси, где она тогда работала медсестрой в онкоцентре, приехала правительственная делегация из Москвы: до кремлевских чиновников дошла информация о том, что Джуна может излечить рак одними лишь руками.

После того как лучшие психологи и психиатры Советского Союза исследовали Давиташвили в институте имени Сербского, слава о ее экстрасенсорных способностях захлестнула всю страну. Джуна открыла собственный центр, чтобы помогать всем, кто в ней нуждается. А вот помочь своему родному сыну она, увы, не смогла.

В 2001 году Вахтанг Давиташвили трагически погиб, и после этого его знаменитая мать еще много лет прожила затворницей. В июне 2015 года не стало и ее самой: знаменитая целительница ушла из жизни в возрасте 65 лет.