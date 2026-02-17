Оповещения от Киноафиши
Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина

17 февраля 2026 12:58
Достойна ли новая экранизация стоять в одном ряду с классикой?

Есть женщины, ради которых князья готовы сутками сидеть у моря и ждать, пока волна вынесет хоть какое-то чудо. Царевна Лебедь из пушкинской «Сказки о царе Салтане» — тот случай, когда пернатая оказалась не просто красивой, а еще и с характером, магическим дипломом и стратегическим мышлением.

Но вот беда: за сто с лишним лет экранизаций поэты-кинематографисты так разошлись, что у Пушкина, кажется, волосы на голове встали бы дыбом. Давайте разбираться, какая Лебедь — настоящая, а какая просто птица с хорошим пиаром.

Начнем с истоков. У Александра Сергеевича Царевна Лебедь — не просто эпизодическая спасительница, а полноценный двигатель сюжета. Она сочетает две ипостаси: сначала птица в беде, потом — прекрасная девица с бездной мудрости и магическими силами. Пушкин наградил ее не только красотой, но и благоразумием: она благодарит Гвидона за спасение и без лишней суеты отстраивает ему город, дарит белочку, тридцать три богатыря и, главное, налаживает отношения в семье.

Первой за экранизацию взялись еще в 1943-м сестры Брумберг. Мультик вышел схематичный, с оглядкой на сталинскую эстетику и ограниченными художественными средствами. Царевна там есть, но больше для галочки — птица и птица, главное, чтоб летала и помогала.

Дальше — золотой стандарт. Фильм Александра Птушко 1966 года с Ксенией Рябинкиной в роли Лебеди. Это та самая царевна, которую бабушки до сих пор показывают внукам со словами «вот раньше умели снимать». Героиня получилась близкой к пушкинской по духу: с чувством достоинства, мудростью и настоящей волшебницей.

Но абсолютным чемпионом по близости к тексту считается мультфильм Ивана Иванова-Вано 1984 года. Там баланс между пушкинским словом и визуальной поэтикой выверен с аптекарской точностью. Превращение Лебеди в царевну показано с такой красочностью, что даже сейчас, в эпоху CGI, смотреть приятно. Именно на этой версии выросло большинство из нас, и теперь любое отступление от этого образа режет глаз.

И тут на горизонте — Сарик Андреасян со своей киноадаптацией 2026 года. Удивительно, но сыграла Лебедя не Лиза Моряк (досталась роль матери), а Алиса Кот. Выглядит эффектно: костюмы, аксессуары, к картинке не подкопаться. Но зрители, уже успевшие посмотреть картину, в ужасе не от игры актрисы, а от того, во что превратили пушкинский текст.

Город на острове стоит без единого креста на маковках церквей. «Златоглавые церкви» превратились в нечто среднее между мечетями и пагодами. А фразу «молвит русским языком» заменили на «человеческим».

В СССР религия была опиумом для народа, но в экранизации Птушко 1966 года — и церкви, и кресты, и купола на месте. А тут создатели фильма сознательно убрали религиозную символику. Хотя дорисовать кресты на постпродакшене с нейросетями — дело пяти минут.

Итог прост: мультфильм 1984 года — эталон, Птушко — глубокая классика, Брумберг — история, а Андреасян — как обычно извратил смыслы. Лебедь красивая, но сказку это не спасает.

Фото: Кадры из фильмов «Сказка о царе Салтане» (1967), «Сказка о царе Салтане» (2026), кадры из мультфильма «Сказка о царе Салтане» (1984)
Игорь Мустафин
