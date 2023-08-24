Лазарев прогорел на кондитерском бизнесе: ни один человек в здравом уме это есть не будет

Многие артисты ищут способы дохода кроме выступлений. Вкладывая свои гонорары в развитие бизнеса, они рассчитывают получить постоянный источник средств, который не зависит от сезона и количества концертов. Но иногда звезды прогорают, поставив на слишком уж экзотичные предприятия.

Так случилось и с Сергеем Лазаревым. Молодой человек решил открыть кондитерскую, но весьма необычную. Заведение называлось «Пудель-штрудель». Как можно догадаться из названия, выпечка предназначалась не для людей. Клиентами исполнителя должны были стать домашние животные.

Несколько лет певец продавал десерты для собак. Готовят угощения только из безопасных продуктов, полезных для животных. Поначалу эта идея пользовалась большим спросом, но в 2019 году заведение разорилось. Кондитерская принесла убытки в размере 3 миллионов рублей.