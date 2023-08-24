Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лазарев прогорел на кондитерском бизнесе: ни один человек в здравом уме это есть не будет

Лазарев прогорел на кондитерском бизнесе: ни один человек в здравом уме это есть не будет

24 августа 2023 17:45
Лазарев прогорел на кондитерском бизнесе: ни один человек в здравом уме это есть не будет

Необычную идею покупатели не оценили.

Многие артисты ищут способы дохода кроме выступлений. Вкладывая свои гонорары в развитие бизнеса, они рассчитывают получить постоянный источник средств, который не зависит от сезона и количества концертов. Но иногда звезды прогорают, поставив на слишком уж экзотичные предприятия.

Так случилось и с Сергеем Лазаревым. Молодой человек решил открыть кондитерскую, но весьма необычную. Заведение называлось «Пудель-штрудель». Как можно догадаться из названия, выпечка предназначалась не для людей. Клиентами исполнителя должны были стать домашние животные.

Несколько лет певец продавал десерты для собак. Готовят угощения только из безопасных продуктов, полезных для животных. Поначалу эта идея пользовалась большим спросом, но в 2019 году заведение разорилось. Кондитерская принесла убытки в размере 3 миллионов рублей.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше