Лазарев показал любимую женщину: его дети от сурмамы от нее без ума

Долгое время у Сергея Лазарева была репутация плейбоя и завидного холостяка. О личной жизни певца известно не так много. С 2008 по 2012 годы исполнитель появлялся в компании Леры Кудрявцевой, однако до свадьбы дело так и не дошло. Поклонники не устают гадать, кто же она, главная женщина в жизни Лазарева.

У звезды двое детей — девятилетний Никита и четырехлетняя Аня. Наследники появились на свет благодаря суррогатной матери, которая никак не участвует в жизни звездных отпрысков. Зато их всегда есть кому приласкать и поддержать. Речь идет о бабушке — Валентине Викторовне Лазаревой.

У артиста отличные отношения с родительницей. 31 октября певец трогательно поздравил свою маму с 66-летием. Сергей Лазарев выложил совместный снимок с мамой и подписал его так: