Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лазарев показал любимую женщину: его дети от сурмамы от нее без ума

Лазарев показал любимую женщину: его дети от сурмамы от нее без ума

31 октября 2023 14:49
Лазарев показал любимую женщину: его дети от сурмамы от нее без ума

Певец поздравил дорогого человека.

Долгое время у Сергея Лазарева была репутация плейбоя и завидного холостяка. О личной жизни певца известно не так много. С 2008 по 2012 годы исполнитель появлялся в компании Леры Кудрявцевой, однако до свадьбы дело так и не дошло. Поклонники не устают гадать, кто же она, главная женщина в жизни Лазарева.

У звезды двое детей — девятилетний Никита и четырехлетняя Аня. Наследники появились на свет благодаря суррогатной матери, которая никак не участвует в жизни звездных отпрысков. Зато их всегда есть кому приласкать и поддержать. Речь идет о бабушке — Валентине Викторовне Лазаревой.

У артиста отличные отношения с родительницей. 31 октября певец трогательно поздравил свою маму с 66-летием. Сергей Лазарев выложил совместный снимок с мамой и подписал его так:

«Я понимаю, как много во мне от тебя, а также я вижу, как много в моих детях от меня».

Лазарев показал любимую женщину: его дети от сурмамы от нее без ума
Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше