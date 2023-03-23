Лазарев показал красавицу-маму: почему снимок вызвал вопросы в Сети (фото)

Чтобы поднять двоих детей, ведь отец бросил семью, когда Сергей Лазарев ходил в детский сад, его мама ушла из НИИ в торговлю. Несмотря на тяжелую работу и неразбериху конца 1980-х — начала 1990-х, будущего певца и его брата Павла всегда ждал вкусный обед, а теплые отношения с родительницей артист поддерживает до сих пор.

В личном блоге знаменитости можно найти много совместных фотографий с Валентиной Викторовной Лазаревой. Стильная брюнетка определенно не выглядит на свой возраст — 65 лет. Но гораздо больше у поклонников вопросов к маме двукратного призера «Евровидения» по другой причине — звездный отпрыск совсем не похож на нее.

Можно предположить, что и Сергей, и его брат Павел (погиб в ДТП) похожи на отца Вячеслава Юрьевича, однокурсника Валентины Лазаревой. Впрочем, на связь с детьми он не выходил. А родительница эстрадного артиста, наоборот, посвятила себя семье. Недавно она занялась строительством в загородном доме. У нее есть рецепт фирменного салата «Лазаревский», которым она потчует домашних. Однажды она связала сыну пальто, который модная тусовка на одной из вечеринок приняла за дизайнерское изделие.