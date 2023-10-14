Лазарев перекрыл воздух известному телеведущему: миллионы обожают его шоу

Сергей Лазарев в эфире многочисленных шоу и на сцене кажется искрометным и добродушным исполнителем. Однако в кулуарах ходят слухи о его непростом характере. Это доказывает и конфликт певца с известным телеведущим.

Миллионы зрителей обожают программу Сергея Соседова «За гранью». Однако экс-солист Smash!! не является поклонником работы музыкального критика. Более того, он уже давно затаил на него обиду за замечания по поводу выступления на «Евровидении» в 2016 году.

Дошло даже до того, что во время совместных съемок для шоу Андрея Малахова Лазарев поставил условие: не пересекаться в студии с Соседовым. В результате критика вывели из помещения буквально за минуту до старта эфира. Только позже от редакторов он узнал, что на этом настоял известный певец.