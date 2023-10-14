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Лазарев перекрыл воздух известному телеведущему: миллионы обожают его шоу

14 октября 2023 08:15
Лазарев перекрыл воздух известному телеведущему: миллионы обожают его шоу

Певец затаил страшную обиду.

Сергей Лазарев в эфире многочисленных шоу и на сцене кажется искрометным и добродушным исполнителем. Однако в кулуарах ходят слухи о его непростом характере. Это доказывает и конфликт певца с известным телеведущим.

Миллионы зрителей обожают программу Сергея Соседова «За гранью». Однако экс-солист Smash!! не является поклонником работы музыкального критика. Более того, он уже давно затаил на него обиду за замечания по поводу выступления на «Евровидении» в 2016 году.

Дошло даже до того, что во время совместных съемок для шоу Андрея Малахова Лазарев поставил условие: не пересекаться в студии с Соседовым. В результате критика вывели из помещения буквально за минуту до старта эфира. Только позже от редакторов он узнал, что на этом настоял известный певец.

«Это было просто недопустимо. Такой финт ушами от Лазарева не от хорошего воспитания случился. Если вдруг встречу его, то скажу все, что думаю», — отметил критик для YouTube-канала FAMETIME TV.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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