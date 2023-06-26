Лазарев из «Теста на беременность» выиграл в генетическую лотерею: посмотрите на его отца

Кирилл Гребенщиков вырос в актерской семье. Его мама играла в театре имени Станиславского, а отец — на Таганке. В карьере Юрия Гребенщикова было и несколько заметных киноролей: он снимался в картинах «Взрослая дочь молодого человека» и «Грачи».

Трагедия унесла жизнь Юрия, когда Кириллу было 15 лет. Актера сбила машина, за рулем которой был поэт Александр Межиров. Водитель скрылся с места происшествия, но через 3 дня явился с повинной в полицию. Актер признается, что тяжело переживал трагедию, но был достаточно взрослым, чтобы с этим справиться.

Сегодня Кириллу 51 год — столько же было его отцу на момент гибели. Артист невероятно похож на папу, он унаследовал не только его актерский талант, но еще красоту и харизму. Гребенщиков активно снимается в кино и сериалах и воспитывает дочь. Полина Гребенщикова тоже решила связать жизнь с кинематографом и отучилась во ВГИКе.