«Лаванда, горная лаванда»: почему Ротару боялась выезжать за рубеж с этой песней

София Ротару представила совместную с Яака Йоалой композицию «Лаванда» в 1986 году. Песня была специально написана к «Голубому огоньку» и сразу же стала хитом и одной из главных в карьере певицы. При этом некоторое время артистка боялась отправляться с ней за рубеж.

Дело в том, что за два года до этого канадский певец Леонард Коэн представил публике свою Dance Me to the End of Love. Композиция вошла в один из его самых популярных альбомов и была известна по всему миру. При этом мотив песни напоминал «Лаванду», которую лишь спустя два года написал композитор Владимир Матецкий.

Сам музыкант никогда не признавался, имел ли хит Коэна отношение к его песне. Однако Ротару первые годы после выхода песни всячески старалась не исполнять ее, ведь беспокоилась по поводу обвинений в плагиате. Если бы внимательные слушатели заметили схожесть, то это могло привести к мировому скандалу, ведь «Лаванда» стала популярна еще и в Финляндии и в нескольких других странах.

В итоге никому так и не удалось доказать, что Матецкий заимствовал мелодию Леонарда Коэна. А внимательные поклонники до сих пор спорят, действительно ли песни схожи между собой.