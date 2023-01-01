Латиноамериканские страсти из 90-х: помните первый российский сериал?

Этот проект до сих пор не утратил своей популярности.

Заграничные сериалы, в большом количестве появившиеся на отечественном телевидении в 90-е, настолько полюбились зрителям, что российские киноделы решили не отставать от своих иностранных коллег. Плоды их творений не заставили себя ждать: вскоре на суд публики представили сериал «Мелочи жизни».

Это был первый официальный сериал российского производства. Впервые на экраны он вышел в 1992 году и транслировался вплоть до 1997-го. Проект посвящен реалиям постперестроечной России, а в центре его сюжета оказались воспитывающие двоих детей супруги Кузнецовы.

Примечательно, что в картине снималась Мария Зубарева, которая в ходе работы над сериалом серьезно заболела. Когда 31-артистка скончалась, продюсеры не стали искать ей замену, а попросту «устроили» ее героине смертельное ДТП. Отметим, что проект полюбился зрителям, многие из которых помнят его до сих пор.