Латифа из «Клона» словно остановила время: фанаты сериала не верят своим глазам

Летисия Сабателла сыграла в сериале «Клон» второстепенную, но при этом яркую роль Латифы. Актриса изобразила набожную девушку и верную супругу, которая полюбилась зрителям благодаря своей скромности и кроткому нраву.

Однако характер героини не сочетался с яркой внешностью исполнительницы, в крови который были итальянские гены. В Бразилии за такую красоту ее называли одной из самых привлекательных актрис.

Со временем Летисия не утратила своего шарма и природного магнетизма. 51-летняя женщина все ещё молодо выглядит и может похвастаться своей стройной фигурой, чарующим взглядом и блестящими темными волосами. Под каждым снимком звезды поклонники восхищаются внешностью своего кумира и осыпают ее комплиментами.