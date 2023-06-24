Ласково называет пирожком: Светка Букина уже 12 лет счастлива вместе с этим влиятельным мужчиной

Дарья Сагалова известна всей стране как Светка Букина из сериала «Счастливы вместе». Проект принес небывалую славу актрисе, но новых яркий ролей за ним так и не последовало. Эффектная блондинка пропала с радаров и больше не снимается в кино.

Последний проект с ее участием вышел в 2018 году. Оказалось, что артистка посвятила себя семье и детям. Больше 10 лет назад она вышла замуж за влиятельного бизнесмена Константина Масленникова. Актриса подарила любимому мужу троих наследников.

Первая дочь пары родилась в 2011 году. Спустя четыре года в семье вновь случилось пополнение — у супругов появилась вторая дочь. А в 2019-м возлюбленные стали многодетными родителями.

Пол третьего малыша Сагалова предпочитает держать в секрете. В социальных сетях актриса зовет ребенка пирожком, не оставляя никаких намеков на то, мальчик это или девочка.

В одном из интервью Дарья оставила поклонникам надежду на то, что еще вернется на большие экраны. Актриса счастлива быть домохозяйкой, но, по ее признанию, от работы в достойном проекте вряд ли откажется.