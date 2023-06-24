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Ласково называет пирожком: Светка Букина уже 12 лет счастлива вместе с этим влиятельным мужчиной

24 июня 2023 14:45
Ласково называет пирожком: Светка Букина уже 12 лет счастлива вместе с этим влиятельным мужчиной

Актриса посвятила себя семье.

Дарья Сагалова известна всей стране как Светка Букина из сериала «Счастливы вместе». Проект принес небывалую славу актрисе, но новых яркий ролей за ним так и не последовало. Эффектная блондинка пропала с радаров и больше не снимается в кино.

Последний проект с ее участием вышел в 2018 году. Оказалось, что артистка посвятила себя семье и детям. Больше 10 лет назад она вышла замуж за влиятельного бизнесмена Константина Масленникова. Актриса подарила любимому мужу троих наследников.

Первая дочь пары родилась в 2011 году. Спустя четыре года в семье вновь случилось пополнение — у супругов появилась вторая дочь. А в 2019-м возлюбленные стали многодетными родителями.

Пол третьего малыша Сагалова предпочитает держать в секрете. В социальных сетях актриса зовет ребенка пирожком, не оставляя никаких намеков на то, мальчик это или девочка.

В одном из интервью Дарья оставила поклонникам надежду на то, что еще вернется на большие экраны. Актриса счастлива быть домохозяйкой, но, по ее признанию, от работы в достойном проекте вряд ли откажется.

Ласково называет пирожком: Светка Букина уже 12 лет счастлива вместе с этим влиятельным мужчиной
Фото: Кадры из сериала «Счастливы вместе», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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