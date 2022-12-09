Ларису из фильма «По прозвищу "Зверь"» в 54 года не узнать: стала роковой красоткой

Татьяна Скороходова из тех актрис, которые неожиданно пропали с экранов, хотя их карьера подавала большие надежды. Артистка сделала непростой выбор, променяв кинематограф и звездную жизнь на нечто другое.

Этому поспособствовала встреча знаменитости с Андреем Закаблуковским. Скороходова вышла за него замуж и вскоре уехала в свой родной Иркутск, где они с возлюбленным поселись в загородном доме. Актриса подалась на местное ТВ и радио, а также попробовала себя в журналистике и преподавательской деятельности.

Изредка она снималась в проектах местных кинематографистов, но о былой популярности речи не было. В любом случае Лариса из фильма «По прозвищу „Зверь“» ни о чем не жалеет. Главное для артистки — это семья: она подарила мужу четверых замечательных детей, двух сыновей и двух дочек.

Между тем поклонники не узнают Скороходову, которая с годами становится лишь краше. В свои 54 года артистка стала роковой красоткой, при виде которой любой мужчина потеряет голову.