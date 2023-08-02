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Киноафиша Статьи Лариса Гузеева стала похожей на пластиковую куклу: только лицо «родное»

Лариса Гузеева стала похожей на пластиковую куклу: только лицо «родное»

2 августа 2023 09:15
Лариса Гузеева стала похожей на пластиковую куклу: только лицо «родное»

Новый образ ведущей произвел фурор в Сети.

Благодаря шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева стала культовой фигурой. Без эпатажной ведущей не обходится ни одна громкая повестка.

Так, сегодня, когда весь мир «гудит» о картине «Барби», поклонники Гузеевой не могли пройти мимо своей любимицы и не связать ее с легендарным персонажем. С помощью нейросети они сконструировали новый облик Ларисы Андреевны. В итоге она превратилась в пластиковую куколку по образу и подобию легендарной Барби, а вот лицо осталось «гузеевским».

Ведущая поделилась новой версией себя в микроблоге. Судя по подписи, сопровождающей пост, Лариса Андреевна не в восторге от чудачеств нейросети.

«Только безрукий не прислал. Спасибо. Думала ли я когда-то», — написала Гузеева.

А вот на поклонников ее кукольный образ произвел впечатление. Одни вдоволь покуражились над новой Ларисой Андреевной, другие восхитились ей.

«Ваш фирменный взгляд не потерялся», «Красивая кукла получилась», «Интересная Барби, с изюминкой, не как у всех», — написали фолловеры телезвезды.

Лариса Гузеева стала похожей на пластиковую куклу: только лицо «родное»
Фото: Legion-Media, Youtube/@centralnoetelevidenie, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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