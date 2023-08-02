Лариса Гузеева стала похожей на пластиковую куклу: только лицо «родное»

Благодаря шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева стала культовой фигурой. Без эпатажной ведущей не обходится ни одна громкая повестка.

Так, сегодня, когда весь мир «гудит» о картине «Барби», поклонники Гузеевой не могли пройти мимо своей любимицы и не связать ее с легендарным персонажем. С помощью нейросети они сконструировали новый облик Ларисы Андреевны. В итоге она превратилась в пластиковую куколку по образу и подобию легендарной Барби, а вот лицо осталось «гузеевским».

Ведущая поделилась новой версией себя в микроблоге. Судя по подписи, сопровождающей пост, Лариса Андреевна не в восторге от чудачеств нейросети.

«Только безрукий не прислал. Спасибо. Думала ли я когда-то», — написала Гузеева.

А вот на поклонников ее кукольный образ произвел впечатление. Одни вдоволь покуражились над новой Ларисой Андреевной, другие восхитились ей.