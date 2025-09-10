Меню
Лариса Долина засветилась сразу в нескольких культовых фильмах СССР, но узнать ее непросто — в одном даже притворялась ребенком

10 сентября 2025 13:17
Навострите ушки.

Сегодня Ларисе Долиной исполняется 70 лет — и в честь юбилея стоит вспомнить не только ее эстрадные хиты, но и участие звезда сцены в культовом советском кино. Певица подарила свой голос сразу нескольким героям, и каждый раз звучала по-разному.

Первое крупное появление Долиной на экране случилось еще в 1978-м. В телефильме «Обыкновенное чудо» она спела за героиню по имени Эмилия — так мастерски, что зрители и не подозревали о подмене. Ведь в титрах, по традиции того времени, имени артистки не было.

В том же году Лариса озвучила Леди Нинет в фантастической картине «31 июня». Там ее голос приобрел властные, холодные интонации, идеально подходящие образу надменной красавицы.

1982-й стал для певицы особенно плодотворным. Во-первых, именно тогда вышли «Чародеи» — фильм, где Долина исполнила легендарную «Три белых коня» за младшую сестренку Ивана Пухова. Чтобы вжиться в роль, ей пришлось петь высоким фальцетом, изображая детский голос.

Факт этот стал известен широкой публике гораздо позже, а сама песня давно превратилась в новогодний гимн. В том же году певица участвовала в фильме-оперетте «Принцесса цирка», где озвучила героиню Елены Шаниной — настолько убедительно, что ее почти невозможно узнать.

А еще был «Зимний вечер в Гаграх» (1985), где Долина подарила голос звезде в исполнении Натальи Гундаревой. Ну и, конечно, «Мы из джаза» (1983), где певица наконец появилась в кадре — яркая джазовая солистка, органично вписавшаяся в атмосферу фильма.

Получается, что целая плеяда любимых кинокартин звучит голосом Долиной. Для одних зрителей это навсегда «Три белых коня», для других — строгая Нинет или кокетливая Эмилия. Удивительный диапазон, согласны?

Ранее мы писали: Любимый советский режиссер Маслякова — не Гайдай или Рязанов: лишь его фильмы хвалил в интервью ведущий КВН

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Обыкновенное чудо» (1978), «Чародеи» (1982), «Мы из джаза» (1983)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
