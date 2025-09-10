Лариса Долина оказалась звездой турецкого сериала: в «Блеске» есть свой Серкан и большая афера

В 2023 году стриминг ИВИ выпустил сериал «Блеск», но обсуждают его до сих пор. История получилась турецкой: русская девушка Аня (Александра Бортич) и мошенник Серкан (Джордж Кафаров) объединяются, чтобы провернуть «преступление века» в Санкт-Петербурге.

Здесь есть всё — мраморные залы, поддельные ожерелья, светская тусовка и иллюзия богатой жизни.

На бумаге проект задумывался как гламурная мелодрама про Петербург и большие аферы, но в реальности он стал площадкой для громких споров о главной звезде — Ларисе Долиной.

В «Блеске» народная артистка сыграла мать героя — женщину властную, циничную и жесткую, но при этом любящую сына и внучку. Для Долиной это редкий драматический опыт. Раскрываем, как певица участвовала в турдизи.

Скандал вокруг Долиной

Сразу после премьеры сериал раскатали в Сети. Но речь шла не о сюжете, а о самой певице. Пользователи вспомнили её конфликт с Валей Карнавал, когда Долина заявляла, что «в профессию нельзя лезть без образования». Зрители язвили:

«А сама-то что делает в кино?», «Та, которая ругала тиктокеров за дилетантство, теперь сама играет бабушку афериста».

Другие шли ещё дальше: «Сварливость героини ей даже играть не пришлось».

Сама Долина — безжалостна

Лариса Санна на критику не реагирует. Она давно привыкла жить в режиме максимальной занятости: концерты, телешоу, преподавание в собственной школе, ресторанный бизнес — теперь добавился и сериал. В интервью она подчеркивала, что проект стал для неё вызовом:

«Моя героиня похожа на меня характером, поэтому то, как я видела роль, совпало с замыслом режиссёра Марии Агранович».

Съёмки прошли быстро: «Это не «Война и мир» Бондарчука, за месяц всё сняли», — шутила певица.

Карьера, возраст и «новые сорок»

В 2025 году Лариса Долина отмечает 70 лет, и, судя по темпу, не собирается сдавать позиции. Для неё «Блеск» — не просто сериал, а лишь первая ступень в мир кино. На Новый год выйдет очередная комедия ТНТ с ее участием.

Спустя два года после премьеры рейтинг «Блеска» на «Кинопоиске» держится на уровне 6,4, и многие хейтят сериал именно из-за участия вокалистки.