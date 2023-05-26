Лариса Долина без пластики омолодилась на 20 лет: вот в чем секрет

Народная артистка Лариса Долина никогда не скрывала своего пристрастия к пластике. Певица не раз ложилась под нож хирурга, чтобы убрать морщины. Но не всегда Долина прибегает к радикальным методам омоложения.

Недавно в Интернете появилось свежее фото Ларисы Александровны, которое произвело фурор. На снимке 67-летняя звезда выглядела поразительно молодо, и дело не в пластике или фотошопе, а в удачном наряде и макияже.

Лариса Александровна предстала в стильном пиджаке голубого цвета, который освежал лицо артистки и гармонично смотрелся на ней. Макияж Долиной был сдержанным и уместным, а длинные светлые локоны омолодили ее лет на 20.

Поклонники пришли в восторг от удачного образа певицы: «Долина — королева на все времена», «Лариса выглядит прекрасно», «Долина так помолодела, вау», «Она ломает все стереотипы о возрасте». Некоторые фанаты не раз замечали, что певица выглядит лучше, чем ее 40-летняя дочь Ангелина. Долиной удалось сохранить стройную фигуру, поэтому любые вещи сидят на ней превосходно.