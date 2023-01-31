Ланская семь лет скрывала неизлечимую болезнь, но правда вышла наружу

Валерия Ланская впервые стала мамой в 2015 году, когда на свет появился ее сын Артемий. Артистка с мужем Станиславом Ивановым была рада долгожданному первенцу, однако роды сказались на здоровье артистки.

По словам знаменитости, еще во время родов врачи поставили ей диагноз «гестационный диабет». Как отметили специалисты, подобное заболевание часто встречается у женщин, вынашивающих ребенка, а после родов оно проходит, поэтому артистка не переживала о своем здоровье. Однако после рождения сына ее состояние становилось все хуже и хуже, поэтому Валерия решила вновь обратиться к специалистам.

Как оказалось, недуг не оставил ее. Ланской диагностировали диабет первого типа, который еще называют инсулинозависимым. Болезнь шокировала артистку, ведь она была уверена, что полностью здорова, поэтому и решила скрыть правду от своих коллег и поклонников. Знаменитость боялась, что продюсеры перестанут предлагать ей работу из-за больших нагрузок, поэтому держала в тайне, что ставит себе уколы.

Правду звезда картины «Тариф „Новогодний“» решилась рассказать только сейчас. Она призналась в своем недуге в эфире шоу «Звезды сошлись», где открыла фанатам подробности своего состояния.