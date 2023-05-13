Ланская предпочла мужчину помладше: увидите его «горячее» фото и все поймете
Фанаты уверены, что он станет идеальным супругом для знаменитости.
Валерия Ланская взбудоражила поклонников неожиданными переменами в своей личной жизни. Как призналась артистка, она вновь решила связать себя узами брака, а ее избранником стал танцор Эдгар Голосной.
Как оказалось, познакомились артисты еще девять лет назад, но их роман начался лишь после развода Ланской с режиссером Стасом Ивановым в прошлом году. А в начале мая Голосной, который на четыре года младше актрисы, сделал своей избраннице предложение, и она ответила согласием.
Поклонники звезды «Жаркого льда» остались в восторге от такой новости. Они осыпали поздравлениями Ланскую, а также похвалили ее выбор. По мнению фанатов, влюбленные прекрасно смотрятся вместе, а сам Голосной отличается эффектной внешностью и непременно сделает артистку по-настоящему счастливой.
«Как вы прекрасны вместе, очень красивая пара», «Повезло вам с Эдгаром», — пишут фанаты на странице артистки.