Лановой никому не показывает свою внучку, но кое-какие данные о девочке все-таки просочились в Сеть

Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко дважды становились родителями: в 1973 году родился их сын Александр, а спустя три года — Сергей. Артист души не чаял в своих наследниках, но в 2013 его младший ребенок неожиданно скончался от гипертонического криза.

Смерть Сергея стала большой неожиданностью для звезды экрана, но спустя некоторое время он узнал еще одну шокирующую новость: у него есть внучка. Как оказалось, несколько лет назад Сергей познакомился с женщиной, которая впоследствии родила от него дочь Анну.

Как только мама девочки подтвердила ее родство, Лановой принял девочку как родную.

Прославленный артист полностью заботился и обеспечивал ее, а после окончания школы наследница решила поступать в университет.

При этом Лановой, как пишет «Комсомольская правда», полностью оградил Анну от внешнего мира. В распоряжении прессы нет ни единого ее снимка, она никогда не участвовала в ток-шоу, хотя продюсеры мечтают пригласить ее в эфир. Наследница звезды советского кино ведет закрытый образ жизни и даже неизвестно, чью фамилию она носит — отца или матери.