Ланнистеры передают рецепт: 3 аппетитных блюда из «Игры престолов» — закуска по-бесовски и курочка от Сноу

Представьте: за окном воет холодный северный ветер, на столе мерцают свечи, а с кухни уже пахнет жареным мясом и сладким мёдом. Для тех, кто хочет прочувствовать дух «Игры престолов» предлагаем приготовить пару блюд из мира Семи Королевств.

Так можно устроить настоящий ужин как в Винтерфелле или Королевской гавани, погрузившись в атмосферу мира, не упиваясь вином словно Тирион Ланнистер.

Публикуем три рецепта из официальной поваренной книги вселенной. Рецепты одобрил лично Джордж Мартин, так что можете не сомневаться — трапеза у вас получится точно такой же, как у героев саги.

Курица в меду — любимое блюдо Джона Сноу

«"Что, опять проголодался?" На столе еще оставалось полкурицы в меду».

Нежная курица с золотистой корочкой и густым медовым соусом. Секрет вкуса — смесь сухофруктов и мяты, которые делают мясо сладким, сочным и немного пикантным.

Ингредиенты: курица (2,7 кг), сливочное масло, яблочный уксус, мёд, мята, сухофрукты.

Как готовить: курицу натираем маслом и солью, запекаем при 230 °C до золотистой корочки. Соус делаем отдельно: мед, уксус, сухофрукты и мята томятся на огне, пока не уварятся. Половину соуса наносим на курицу, вторую подаём отдельно.

Кукурузные оладьи Тириона

«Тирион слушал песни вполуха, налегая на кукурузные оладьи и горячий овсяный хлеб…»

Когда Тирион ел их на завтрак, даже песни звучали тише. Простое и быстрое блюдо, которое идеально подходит для холодного утра или тёплого ужина.

Ингредиенты: кукуруза консервированная, яйцо, мука, молоко, соль, перец.

Как готовить: смешиваем всё в тесто, выкладываем ложкой на разогретую сковороду и жарим до румяной корочки.

Рагу с Сестринских островов — согревало моряков

Сливочная похлёбка, в которой сошлись морепродукты, треска, ячмень и репа двух цветов. Сытное блюдо, будто созданное для долгих вечеров за крепкими стенами замка.

Ингредиенты: треска, моллюски, крабовое мясо, порей, морковь, ячмень, сливки, шафран.

Как готовить: сначала варим треску, затем делаем основу из овощей и бульона, добавляем сливки с шафраном и морепродукты. Подаём горячим, как в лучших трактирах Вестероса.

