Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ланнистеры, Бэтмен и Старк не самые богатые в кино: Forbes поставил Скруджа Макдака в один ряд с Илоном Маском

Ланнистеры, Бэтмен и Старк не самые богатые в кино: Forbes поставил Скруджа Макдака в один ряд с Илоном Маском

2 сентября 2025 11:40
Ланнистеры, Бэтмен и Старк не самые богатые в кино: Forbes поставил Скруджа Макдака в один ряд с Илоном Маском

Его золотохранилище в мультфильмах даже приуменьшили. 

Бэтмен, Старк и даже лорд Тайвин Ланнистер нервно пересчитывают свои миллиарды. Forbes опубликовал свежий рейтинг самых состоятельных вымышленных персонажей — и главным богачом вновь стал герой «Утиных историй» Скрудж Макдак.

Дядюшка Скрудж и его золото

Ланнистеры, Бэтмен и Старк не самые богатые в кино: Forbes поставил Скруджа Макдака в один ряд с Илоном Маском

По оценкам журнала на 2013 год, состояние Скруджа составляет $65,4 млрд. Легендарный селезень заработал эти деньги на горной промышленности и поиске сокровищ. С учетом инфляции, сегодня его состояние оценивалось бы в 89 миллиардов (и это с учетом, что вся промышленность встала бы).

Причём, в отличие от Тони Старка, который инвестирует в разработки, Макдак предпочитает хранить большую часть состояния… в виде золотых монет в собственном хранилище (а это еще больше повышает стоимость). Его сентиментальная ценность — тот самый 10-центовик, первая заработанная монета за чистку обуви.

Смауг и Каллены против миллиардеров

Ланнистеры, Бэтмен и Старк не самые богатые в кино: Forbes поставил Скруджа Макдака в один ряд с Илоном Маском

На втором месте расположился Смауг — огнедышащий дракон из «Хоббита». Его капитал Forbes оценивал в $54,1 млрд: всё состояние было нажито за счёт мародерства и сокровищ Одинокой горы.

Третью строчку занял Карлайл Каллен из «Сумерек». Бессмертный доктор успел за века провернуть столько финансовых операций, что накопил $46 млрд.

Старк, Бэтмен и другие «бедняки» из комиксов

Ланнистеры, Бэтмен и Старк не самые богатые в кино: Forbes поставил Скруджа Макдака в один ряд с Илоном Маском

В десятке оказался и «железный человек» Тони Старк ($12,4 млрд), медиамагнат Чарльз Фостер Кейн из «Гражданина Кейна» ($11,2 млрд), а также Брюс Уэйн — «Бэтмен» ($9,2 млрд).

Ричи Рич с наследством в $5,8 млрд разместился на седьмой позиции, а миллиардер Кристиан Грей из «50 оттенков серого» дебютировал на восьмой строчке ($2,5 млрд).

Кто ещё в списке

Ланнистеры, Бэтмен и Старк не самые богатые в кино: Forbes поставил Скруджа Макдака в один ряд с Илоном Маском

Замыкает десятку бессменный владелец Спрингфилдской АЭС Монти Бернс ($1,5 млрд). Далее идут программист Уолден Шмидт из «Два с половиной человека» ($1,3 млрд), охотница за артефактами Лара Крофт ($1,3 млрд) и Мистер Монополия ($1,2 млрд). Последние строчки заняли Мэри Кроули из «Аббатства Даунтон» ($1,1 млрд) и легендарный Джей Гэтсби ($1 млрд).

Увидели сценарий и вскипели: один из своих лучших фильмов Рязанов снял обманом — оставил с носом советскую власть (и цензуру).

Фото: Legion-Media, кадр из мультсериала «Утиные истории», кадры из фильмов «Хоббит: Пустошь Смауга» (2013), «Железный человек» (2008), «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Спасибо, что ее не позвали, серьезно!»: «Ледниковый период 6» точно будет круче «Шрэка 5» минимум в одном (а еще у Скрэта появится ребенок) «Спасибо, что ее не позвали, серьезно!»: «Ледниковый период 6» точно будет круче «Шрэка 5» минимум в одном (а еще у Скрэта появится ребенок) Читать дальше 31 августа 2025
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам Читать дальше 3 сентября 2025
Не цветы жизни, а исчадия ада: топ-5 пугающих фильмов про детей с рейтингом выше 7 — без «Оно» и «Сияния» Не цветы жизни, а исчадия ада: топ-5 пугающих фильмов про детей с рейтингом выше 7 — без «Оно» и «Сияния» Читать дальше 3 сентября 2025
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии Читать дальше 3 сентября 2025
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона Читать дальше 3 сентября 2025
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар» Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар» Читать дальше 3 сентября 2025
От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские Читать дальше 3 сентября 2025
Цена вопроса — 1.3 млн рублей: какие часы у Брэда Питта в «Формуле-1» — модель придумали специально для фильма Цена вопроса — 1.3 млн рублей: какие часы у Брэда Питта в «Формуле-1» — модель придумали специально для фильма Читать дальше 3 сентября 2025
«Одна из лучших экранизаций»: новый фильм по Кингу затмил «Сияние» и «Оно» — поставили в один ряд с «Зеленой милей» «Одна из лучших экранизаций»: новый фильм по Кингу затмил «Сияние» и «Оно» — поставили в один ряд с «Зеленой милей» Читать дальше 3 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше