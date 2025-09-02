Ланнистеры, Бэтмен и Старк не самые богатые в кино: Forbes поставил Скруджа Макдака в один ряд с Илоном Маском

Его золотохранилище в мультфильмах даже приуменьшили.

Бэтмен, Старк и даже лорд Тайвин Ланнистер нервно пересчитывают свои миллиарды. Forbes опубликовал свежий рейтинг самых состоятельных вымышленных персонажей — и главным богачом вновь стал герой «Утиных историй» Скрудж Макдак.

Дядюшка Скрудж и его золото

По оценкам журнала на 2013 год, состояние Скруджа составляет $65,4 млрд. Легендарный селезень заработал эти деньги на горной промышленности и поиске сокровищ. С учетом инфляции, сегодня его состояние оценивалось бы в 89 миллиардов (и это с учетом, что вся промышленность встала бы).

Причём, в отличие от Тони Старка, который инвестирует в разработки, Макдак предпочитает хранить большую часть состояния… в виде золотых монет в собственном хранилище (а это еще больше повышает стоимость). Его сентиментальная ценность — тот самый 10-центовик, первая заработанная монета за чистку обуви.

Смауг и Каллены против миллиардеров

На втором месте расположился Смауг — огнедышащий дракон из «Хоббита». Его капитал Forbes оценивал в $54,1 млрд: всё состояние было нажито за счёт мародерства и сокровищ Одинокой горы.

Третью строчку занял Карлайл Каллен из «Сумерек». Бессмертный доктор успел за века провернуть столько финансовых операций, что накопил $46 млрд.

Старк, Бэтмен и другие «бедняки» из комиксов

В десятке оказался и «железный человек» Тони Старк ($12,4 млрд), медиамагнат Чарльз Фостер Кейн из «Гражданина Кейна» ($11,2 млрд), а также Брюс Уэйн — «Бэтмен» ($9,2 млрд).

Ричи Рич с наследством в $5,8 млрд разместился на седьмой позиции, а миллиардер Кристиан Грей из «50 оттенков серого» дебютировал на восьмой строчке ($2,5 млрд).

Кто ещё в списке

Замыкает десятку бессменный владелец Спрингфилдской АЭС Монти Бернс ($1,5 млрд). Далее идут программист Уолден Шмидт из «Два с половиной человека» ($1,3 млрд), охотница за артефактами Лара Крофт ($1,3 млрд) и Мистер Монополия ($1,2 млрд). Последние строчки заняли Мэри Кроули из «Аббатства Даунтон» ($1,1 млрд) и легендарный Джей Гэтсби ($1 млрд).

