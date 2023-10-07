Лагерфельд называл русских мужчин уродами: удивитесь, что он говорил о россиянках

Модельер был жесток в своих суждениях.

Карл Лагерфельд однажды почтил своим визитом Москву. Немецкий модельер был потрясен тем, что увидел в столице, и сделал неутешительные выводы о внешности россиян.

В России стилист провел два дня, но за это время успел получить массу впечатлений. Ими он охотно поделился с французскими журналистами и на выражения не скупился.

Например, русских мужчин глава итальянского модного дома Fendi назвал уродами.

Кутюрье признался, что нигде не видел такого количества некрасивых представителей сильной половины человечества. Видимо, он не знал, что в России принято думать, будто мужчина и не должен быть красивее обезьяны. А вот прекрасные дамы, как заметил Карл, оказались действительно прекрасны.

Лагерфельд с восхищением отметил, что молодое поколение русских женщин обладает великолепной внешностью. Звезде понравились их «красивые лица» и «правильные пропорции».