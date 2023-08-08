Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице

Лада Дэнс серьезно пострадала в автомобильной аварии. В ДТП из трех автомобилей оказалась машина такси, в которой ехала певица. Врачи диагностировали у нее серьезную травму головы, сотрясение мозга, многочисленные раны и ушибы на теле. Артистку доставили в больницу на вертолете.

Директор певицы Сергей Пудовкин сообщил, что Лада госпитализирована и пока не может разговаривать. Но в понедельник она вышла на связь с поклонниками. Информация об этом появилась в Telegram-канале Shot .

Артистка поделилась, что из-за последствий травм ей вряд ли в скором времени доведется снова танцевать.

«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно», — заявила певица.

Состояние женщины остается стабильным. Пока она находится в больнице и восстанавливается от полученных травм. Перелом позвоночника исключен, поэтому врачи надеются на полное выздоровление.