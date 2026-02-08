«Ладони вспотели, пульс подскочил»: первые зрители этого нового хоррора выходят с сеансов на подкошенных ногах

А вот и кандидат в подборки «лучшие фильмы ужасов 2026» подъехал.

13 марта в прокат выходит «Полутон» (Undertone) – новый хоррор, который критики уже окрестили «первым по-настоящему крутым ужастиком 2026 года». На Rotten Tomatoes у него внушительные 88% от кинопрессы, и первые зрители со спецпоказов подтверждают: страшно по-настоящему.

Сюжет проще пареной репы: ведущая популярного подкаста о паранормальном Эви (Нина Кири) получает серию жутких аудиозаписей.

Слушая их в одиночестве в своем доме, где в комнате лежит безучастная умирающая мать, она начинает замечать необъяснимые явления. Все действие замкнуто в стенах одного дома, а главным инструментом ужаса становится звук.

Именно звуковая работа сводит с ума. Зрители в соцсети X делятся впечатлениями:

«Последние минут двадцать фильма я думал, что у меня будет сердечный приступ», «Я знаю, что я фанат хорроров, потому что я в восторге от того, что пережил это», Финал заставит мои ладони вспотеть, пульс подскочил».

Режиссер Ян Туасон в своем дебюте использует минимализм и клаустрофобию, превращая уход за больной матерью в мощную психологическую основу для сверхъестественного кошмара.

Страшилка про призраков в динамиках оказывается глубокой, грустной и тревожной историей об одиночестве, потере и том, как технологии могут стать проводником самого древнего ужаса.