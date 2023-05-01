Кямрана из сериала «Королек – птичка певчая» не узнать: что сотворила с ним тюрьма

Оригинальный турецкий сериал «Королек — птичка певчая» до сих пор обожают российские зрительницы. Главные роли исполнили Айдан Шенер и Кенан Калав, которые покорили аудиторию своей красотой. Как сложилась жизнь экранного Кямрана после оглушительного успеха?

Кенан всегда был покорителем женских сердец. В юности он работал в модельном бизнесе и даже снимался для глянца, а также участвовал в показах. Вскоре Калав начал получать предложения от режиссеров. Сериал «Королек — птичка певчая» сделал его знаменитым не только в Турции, но и в других странах. Кенан начал активно сниматься в кино и не знал недостатка в ролях. Однако в 90-е вся его жизнь резко изменилась.

Это произошло в Барселоне. Актера арестовали за перевозку запрещенных веществ. Калаву дали десять лет тюрьмы, но он отсидел всего шесть. Его выпустили досрочно по распоряжению самого короля Испании — этому посодействовали родственники Кенана. После освобождения он открыл сеть ресторанов.

Сегодня актеру 61 год. Он уже не тот лощеный красавчик, каким его запомнили многочисленные поклонницы. Калав поседел, иссох и лишился своих фирменных усов. Видимо, сказались годы, проведенные за решеткой.