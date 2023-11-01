КВН закрыли, Маслякова «сослали» в тюрьму: как власти боролись с любимой передачей миллионов

Не так давно «Клуб веселых и находчивых» отметил свой 60-летний юбилей. Телепрограмма стала одним из самых популярных проектов сначала на советском, а позже и российском пространстве. Из шоу вышло немало талантливых комиков, которые теперь отвечают за развлекательную составляющую в эфире.

Но были в истории КВН и темные времена. Комикам недолго пришлось жить без цензуры: уже к концу 1960-х на них обратили внимание из-за смелых шуток о политике и чиновниках. Программа перестала выходить в прямом эфире и начала щедро укорачиваться на монтаже. Были подключены даже силы КГБ для контроля.

В результате в начале 1970-х любимую передачу миллионов зрителей закрыли. Ее ведущий Александр Масляков пропал с экранов, что породило множество слухов. Один из самых распространенных гласил, что он отбывает наказание за решеткой по подозрению в валютных махинациях.

Позже выяснилось, что Маслякова зря «сослали» в тюрьму. Ведущий просто остался без работы. Через несколько лет он вновь вернулся на экраны, как и КВН.