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КВН вернулся, а Масляков – нет: вот какую замену ему нашли на Первом

10 июля 2022 15:42
КВН вернулся, а Масляков – нет: вот какую замену ему нашли на Первом

Самая популярная юмористическая программа осталась без своего основателя.

Каждый житель России хотя бы раз в жизни смотрел КВН. В 90-ые и 2000-ые это была единственная популярная юмористическая передача, которая собирала у экранов телевизоров всю семью. Бессменным ведущим КВНа был Александр Масляков, которого боялись и уважали все игроки. Однако он больше не будет вести эту культовую передачу.

Ходят слухи, что здоровье не позволяет Маслякову вернуться на сцену. Все были уверены, что, если КВН и вернется на экраны с новым ведущим, то это непременно будет сын руководителя шоу, Александр Масляков-младший. У него уже есть опыт ведения программы — ранее Александр уже вел игры Премьер лиги. Однако выбор оказался неожиданным.

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На роль ведущего Высшей лиги КВН выбрали не одного, а сразу двух популярных комиков.«Высшая лига возобновляет сезон! Четвертая ⅛ Высшей лиги пройдет 28 июня. Ведущий игры — Вадим Галыгин. Пятая ⅛ Высшей лиги пройдет 30 июня. Ведущий игры — Валдис Пельш», — сообщается на официальном сайте игр КВН.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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