Квентин Тарантино уверен, что был рожден для того, чтобы снять «Убить Билла» — но его личным фаворитом остается совсем другой фильм

20 августа 2025 12:48
А вот своим несомненным шедевром режиссер называет еще третий проект своей карьеры.

Квентина Тарантино признают современным гением кино как многочисленные поклонники, так и коллеги по цеху — и сам режиссер не стесняется соглашаться с их мнением. Хотя Тарантино еще предстоит снять свой десятый по счету фильм, который и станет символом завершения его долгой и плодотворной карьеры в Голливуде, сам он уже потихоньку подводит итоги своей работы в индустрии.

Так, недавно Тарантино «классифицировал» собственные проекты, рассказав о том, какой из них он сам считает шедевром современного кино, а какой остается его бессменным любимцем.

Квентин Тарантино считает, что только он мог создать «Убить Билла»

Культовый боевик стал очередной визитной карточкой режиссера, а сам фильм послужил вдохновением для огромного количества последующих проектов — так что недавние признания Тарантино, возможно, действительно оправданы.

В одном из своих недавних интервью режиссер рассказал, что считает «Убить Билла» самым что ни на есть «тарантиновским» кино — просто потому, что кроме него никто не смог бы создать что-то подобное.

По словам Тарантино, «Убить Билла» представляет собой смесь его личных фантазий и увлечений, разбавленных кровавыми вставками, так что сам режиссер определенно точно был рожден для того, чтобы снять один из лучших триллеров в истории кино.

«Однажды в… Голливуде» — все еще личный фаворит Квентина Тарантино

Своего рода историческая драма, который под другим углом взглянула на трагическую жизнь актрисы Шерон Тейт, долгое время оставалась довольно странным проектом для поклонников режиссера — хотя бы потому, что сам фильм получился уж слишком спокойным для режиссерского стиля Тарантино (если не брать в расчет ту эпичную концовку).

Тем не менее, именно «Однажды в… Голливуде» Тарантино считает своим любимым фильмом среди собственных работ, а вот мировым шедевром он называет «Бесславных ублюдков», к которым, по его собственным словам, он написал идеальный сценарий.

Кстати, Квентин Тарантино недавно рассказал и о том, какого Человека-паука считает лучшим в истории — почитать об этом можно тут.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
